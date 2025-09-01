今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ぼくらは無力だけれど」の第111回が9月1日に放送されました。【写真】登美子の言葉に嵩の表情は暗くなり…羽多子の誘いで登美子が嵩のマンションを訪れます。登美子の物言いに羽多子が怒り、激しい言い合いに。相変わらずの登美子のふるまいは、視聴者の注目を集めました。＊以下9月1日放送回のネタバレを含みます。＜あらすじ＞ラジオ