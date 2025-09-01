俳優の斎藤工（44）と池田エライザ（29）がたくさんの投資家たちの前で凛々しく語りかける「IG証券」の新CMが、公開された。【映像】投資家たちの前で凛々しく語りかける斎藤工＆池田エライザ9月ということで、斎藤はこの夏を振り返り、印象に残ったことを次のように述べた。斎藤工「海が好きで、人があまりいない時間に海にパッと車とかで行って、海水に20分ぐらい浸かっているということを数年前からしていて、波のリズムと