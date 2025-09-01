◆ ポストシーズンで古巣ドジャースと対戦の可能性も現地時間31日、フィラデルフィア・フィリーズがウォーカー・ビューラー投手（31）とマイナー契約を結んだと現地複数メディアが報道。ビューラーは同29日にレッドソックスからリリースされていた。ビューラーは2017年にドジャースでMLBデビューを飾り、今季まで通算54勝をマーク。2019年に14勝、2021年には16勝を挙げ、オールスターゲームに2度選出された実績を持つ。昨季5月