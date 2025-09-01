連日猛暑が続いていますが、三重県内の観光地では夏休み最終日を楽しむ家族連れらでにぎわいました。伊勢神宮内宮周辺では、真夏を思わせる日差しが照りつける中、観光客が日傘で暑さを防いだり、冷たい食べ物で涼をとったりしながら観光を楽しんでいました。観光客からは「めっちゃ暑かったです。かき氷が食べたいです」「暑すぎて溶けちゃうそうです。ソフトクリームを食べました。おいしかった」などの声が聞かれました。おはら