コンビニジム「ｃｈｏｃｏＺＡＰ（チョコザップ）」を展開するＲＩＺＡＰグループについて、ウエルスアドバイザーは１日付リポートで、２６年３月期第１四半期の連結業績（ＩＦＲＳ）は、売上収益が３９９億円（前年同期比１．３％減）、営業損益が４．１億円の黒字（前年同期は２９億円の赤字）だったことについて、下期偏重の事業構造で２３年３月第１四半期以降は３年連続で赤字となっており、第１四半期で営業損益が黒字