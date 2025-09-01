徳島市などの小中学校では、9月1日から2学期が始まり、夏休みを終えた児童が元気に登校しました。（児童）「おはようございます」徳島市や吉野川市などの小中学校は、1日から2学期です。徳島市の方上小学校でも、大きな荷物を抱えた児童が元気に登校し、始業式に臨みました。（二宮あゆみ校長）「2学期が1番長いです。いろんな経験ができます。自分で考えて、行動できるようにしていきましょう」児童たちは課題を提出したり、久し