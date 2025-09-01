「防災の日」の9月1日、政府は南海トラフ地震を想定した防災訓練を行いました。訓練は、和歌山県沖でマグニチュード9.1の地震が発生し、東海地方から九州地方にかけて最大震度7が観測されたとの想定で行われ、防災服を着た石破首相や閣僚らが歩いて総理官邸に集まりました。仮想の緊急災害対策本部の会議が開かれ、被災した自治体とオンラインでつないで被害状況を確認したあと、石破首相が「被災者の救助・救出や避難の支援に全力