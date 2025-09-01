1日も各地で気温が上がり、9月に入っても危険な暑さが収まりません。この異例の暑さは2日まで続く予想で、熱中症に厳重な警戒が必要です。1日も朝から強い日差しが照りつけ、東京都心では35.4度を観測し朝から猛烈な暑さとなっています。各地で9月としては異例の暑さとなる見込みで、予想最高気温は埼玉・熊谷市、愛知・名古屋市などで38度、東京都心でも36度が予想されています。また、東京消防庁は東京都内の6月から8月の熱中症