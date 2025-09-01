◆明治安田J1リーグ第28節柏2―1福岡（8月31日、千葉・三協フロンテア柏スタジアム）J1アビスパ福岡でサッカー日本代表DFの安藤智哉はフル出場した。米国遠征に臨む代表合流前の試合でチームは惜敗。自身も2度PKを与えるプレーもあった。悔しい結果をばねにアビスパと代表チームで一層の成長を遂げることを誓った。試合後に報道陣の取材に応じた安藤は「（PKを）2本与えているのは事実ですし、代表に行く前に課題も見えた