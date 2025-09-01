県内は暖かく湿った空気の影響で、2日にかけて大雨となる所がある見込みです。2日の朝から夜遅くにかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内は1日昼過ぎから大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、2日にかけて雷を伴って非常に激しい雨が降り大雨となる所がある見込みです。1日予想される1時間降水量は多い所で40ミリ。2日は50ミリです。また2日朝までに予想