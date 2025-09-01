現地８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、三笘薫を擁するブライトンがホームでマンチェスター・シティと対戦。アーリング・ハーランドの得点で先制を許すも、ジェームズ・ミルナー、ブラヤン・グルダがゴールを決めて２−１の逆転勝利を飾り、今季初白星を掴んだ。この一戦に先発した三笘は、19分に相手の最終ラインの背後に走り込んでパスを受け、右足のシュートを放つが、GKジェームス・トラッフォードの好セーブに