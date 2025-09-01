コメへの関心が高まる中、米菓の魅力を発信する施設が長岡市にオープンしました。 8月30日にオープンした『お米となかよしパーク』。長岡市に本社を置く岩塚製菓が工場の直売店を総工費5億円をかけてリニューアルした施設で、セレモニーには磯田達伸市長らが出席しました。 ■長岡市 磯田達伸市長 「地元の人だけではなくて長岡市民全体として、観光の拠点にこの施設はなっていくと思ってい