阿賀町の国道49号沿いの待避所で、全身にやけどを負った男性の遺体が見つかりました。警察が自殺と事件の両面で調べています。 遺体が見つかったのは、阿賀町八ツ田の国道49号沿いの待避所です。警察によりますと、午前5時半前「人が倒れている。燃えている」と警察に通報がありました。遺体は待避所内に仰向けで倒れていて、全身にやけどを負っていたということです。 警察は、事件性の有無や死因・身元などを調べています。