ドジャースの山本由伸投手（２７）が連敗を止める快投を見せた。８月３１日（日本時間９月１日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回９８球を投げて４安打１失点、１０奪三振の好投を見せた。３点リードの８回に２番手のスコットがまさかの同点３ランを浴びて１２勝目が消えたが、試合は９回に代打・スミスのサヨナラ弾でドジャースが５―４で勝利した。試合後は「全体的によかったと思う。いいフォームで腕を振って