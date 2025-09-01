イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスに所属する日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）は８月３１日（日本時間９月１日）、敵地のアストンビラ戦に先発し、先制のＰＫを獲得するなど、３―０での勝利に貢献した。前半２０分、１対１となった相手ＧＫに倒されＰＫを獲得。これをＦＷマテタが決め先制した。鎌田は２点目にも関与する活躍で、チームは３―０で快勝した。鎌田は後半４０分までプレーした。また、日本サッカー協