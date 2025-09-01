8月30日午後、新潟市西蒲区の海岸で波打ち際で倒れているフィリピン国籍の会社員の女性が見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。 8月30日午後5時前、新潟市西蒲区の田ノ浦海水浴場から北側150m付近の海岸で消防隊から「砂浜で女性が倒れているのを発見した」と通報があり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。女性は、フィリピン国籍で長岡市の会社員キヌナカ・ロリタ・アコスタさん(49)で水着を着用し