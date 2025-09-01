緊急災害対策本部会議で発言する石破首相（左から2人目）＝1日午前、首相官邸「防災の日」の1日、政府は寒さの厳しい12月に南海トラフ巨大地震が発生したとの想定で総合防災訓練を実施した。102年前の関東大震災の発生日にちなみ、各地で訓練があり、命を守る備えへとつなげる。政府の訓練は、12月1日午後5時10分に和歌山県沖を震源とするマグニチュード（M）9.1の地震が起き、東海から九州の各地で10メートル以上の津波を観測