◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月２日、阪神競馬場・芝１２００メートル）２０２３年の覇者のテイエムスパーダ（牝６歳、栗東・小椋研介厩舎、父レッドスパーダ）の当レース２勝目に期待だ。前走のアイビスＳＤは厳しいマークを受けながらも逃げ粘って２着。負けて強しの内容だった。８月２８日の１週前追い切りは、新コンビの松若風馬騎手が手綱を執り、単走ながらＣＷコースで６ハロンの一番時計となる６ハロン７７秒６（