政府は１日午前、「防災の日」に合わせ、南海トラフ地震を想定した総合防災訓練を行った。南海トラフ地震は、今後３０年以内の発生確率が「８０％程度」とされる。訓練を通じて関係機関の対応を確認し、地震発生後の被害の最小化に向けた態勢強化を図る考えだ。訓練では、防災服を着用した閣僚が次々と徒歩で首相官邸に参集し、石破首相を本部長とする緊急災害対策本部会議を開いた。首相は「人命第一の方針のもと、あらゆる手