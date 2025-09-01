南魚沼市で真夏のスキージャンプ大会があり、国内外で活躍する選手たちが出場しました。 南魚沼市の石打丸山シャンツェで開かれた『エイブル CHINTAIカップ 第37回塩沢ジャンプ大会』。スキージャンプのレジェンドと知られる葛西紀明選手らが力強いジャンプを見せました。大会は男女別で競い真夏の暑さの中、女子選手も華麗なジャンプを見せました。 ■観客 「ジャンプ台が席から近くて下から見てすごく迫力あ