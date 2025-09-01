【ブンデスリーガ】シュトゥットガルト 1−0 ボルシアMG（日本時間8月30日／メルセデス・ベンツ・アレーナ）【映像】町野修斗の「弾丸ロングスロー」ボルシアMGで初先発を飾った日本代表FWの町野修斗が、得意のロングスローでチャンスを演出している。日本時間8月30日のブンデスリーガ第2節で、ボルシアMGはアウェーでシュトゥットガルトと対戦。キールからの新加入ながらふくらはぎの負傷で開幕から出遅れていた町野は、CFで