◆第７０回京成杯オータムハンデ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）ニシノスーベニア（牡６歳、美浦・上原博之厩舎、父ハービンジャー）は前走の関屋記念で６着。着順は平凡だが、内容は見どころ十分だった。スタートから積極的に出していき先行集団のインを確保。じっくりと脚をためると直線ではジワジワと脚を伸ばし、残り２００メートル付近では先頭を捉えかけた。最後は上位馬の切れに屈したが、勝ち馬との