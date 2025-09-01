【WRC 世界ラリー選手権】第10戦 ラリー・パラグアイ（デイ2／8月30日）【映像】激走→“勢い余って”ゲート破壊の瞬間WRC（世界ラリー選手権）の第10戦がパラグアイで日本時間9月1日まで開催。日本人期待の勝田貴元が、ステージ最後にコース上の構造物を破壊するほどダイナミックな攻めの走りを見せた。トヨタチーム（TGR-WRT）は前戦フィンランドで今季8勝目をマークし、マニュファクチャラーポイント2位のヒョンデとの差を8