１日に放送された日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」では、８月３０、３１日に放送された「２４時間テレビ」の名場面などを紹介。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの高橋海人が体調不良のため出演が叶わなかった「ボーダーレスＬＩＶＥ」の模様も報じ、山里亮太が高橋の無念と、代打の松田元太のダンスに触れた。「２４時間テレビ」では、高橋がプロデュースし、出演予定だった「ボーダーレスＬＩＶＥ」の模様も紹介。歌舞伎俳優の市川團十