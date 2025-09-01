8月の振り返り＝「雇用統計ショック」、その後は小動きに終始 「雇用統計ショック」後は146円半ば～148円半ばで方向感なし 8月の米ドル／円は、150円台と3月末以来の高値圏でスタートしました。ただ1日に発表された米雇用統計を受けて労働市場が急悪化していた可能性が浮上し、米利下げの早期再開観測から米金利が大きく低下すると、米ドル／円も一転して急落、「雇用統計ショック」となりました（図表1参照）。【図