歌手の工藤静香（55）が1日までに自身のインスタグラムを更新。倖田來未（42）とのショットを披露した。31日に埼玉県・大宮ソニックシティ大ホールでのコンサートを終えた工藤は「ラストまで喉の故障もなく、体調も壊さずに完走できて本当に幸せ。今日の会場も暖かく、本当に嬉しかったです。今日のコンサートは収録をしたので、年末にお届けできると思います」とコンサートの感想をつづった。続けて「『めちゃくちゃに泣いてしま