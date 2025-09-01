関東は低気圧の影響で3日(水)から5日(金)にかけて雨が降るでしょう。この雨を境に猛暑はひと段落しそうです。一方、東海はまだしばらく猛暑はおさまらないでしょう。来週にかけても猛暑日があるため、この先も万全の熱中症対策が必要となりそうです。2日(火)〜8日(月)の天気明日2日(火)は、低気圧が北海道の東へ進み、寒冷前線が北海道から日本海にのびる見込みです。北海道や東北の日本海側は曇りや雨となるでしょう。北陸と関東