上田綺世リーグ戦3試合連続ゴールを記録オランダ1部フェイエノールトは現地時間8月31日のスパルタ・ロッテルダムと対戦し、4-0で勝利した。この試合で2得点を決め、開幕3試合連続得点とした日本代表FW上田綺世を現地メディアは「誰しもが認めるストライカーの座へと上り詰めている」と称賛している。上田は1点リードの後半3分にエリア内で巧みな身のこなしから、右足のシュートをねじ込んで開幕3試合連続ゴールを記録。さらに