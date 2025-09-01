ファミリーマートは8月29日、「コンビニエンスウェア」の秋に向けた新商品を全国のファミリーマートで順次発売する(店舗によって発売日が異なる場合がある)。「ラインソックス」(429円)、「ショートソックス」(429円)コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ展開している同社のオリジナルアパレルブランド。8月29日より、秋冬に