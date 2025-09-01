グランドニッコー東京ベイ 舞浜は、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、10月1日から「クリスマスケーキ2025」の予約を受け付ける。受け渡し期間は12月20日から25日まで。【写真】『サパンショコラフレーズ』（限定200台）など全ラインナップ公開今年は華やかなホリデーシーズンにふさわしい4種類のクリスマスケーキと、2種類のシュトーレンが登場。毎年趣向を凝らして提供される人気の「サパンショコラフレーズ」（