陸上自衛隊善通寺駐屯地 陸上自衛隊善通寺駐屯地の隊員が、静岡県で不正に外泊していたとして停職処分を受けました。 9月1日付で停職3日の懲戒処分を受けたのは、善通寺駐屯地第14偵察隊の20代の陸士長です。 善通寺駐屯地によりますと、陸士長は、教育を受けるために入校していた静岡県の陸上自衛隊富士学校で、2024年2月24日から25日にかけて、不正に外泊をしました。 隠しきれないと思ったことから、翌月29日に、