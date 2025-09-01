銀幕のスターであり、歌手としてヒット曲『時には娼婦のように』を歌った俳優・黒沢年雄（81）。戦後激動の時代を生き抜き、幾度のがん手術がんも乗り越えた黒沢だが、最近は自身の考えを綴ったブログの内容が“プチ炎上”することもある。【写真】1966年当時の黒沢年雄。パワーが漲っている8月21日、『世の中は宝の山だぜ（笑）』というタイトルの投稿に書かれた「その気になれば月50万位稼ぐのは簡単」という一文が炎上。〈