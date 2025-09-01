1日、学歴詐称が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長をめぐり、先ほど伊東市議会で田久保市長への不信任決議案が提出され全会一致で可決されました。1日の伊東市議会では田久保市長の6月28日に東洋大学を除籍されたと知ったという主張について「虚偽」と判断した百条委員会の報告が行われ、市議会で「出頭拒否」や「証言拒否」など4件について地方自治法違反の疑いで刑事告発することが全会一致で可決されました。また、伊