ファミリーマートは9月2日、「ファミマルBakery」と「ファミマルSweets」から、安食雄二シェフ監修のパン・デザート・焼き菓子全6種類を全国のファミリーマートで発売する。安食雄二シェフ監修第2弾安食雄二シェフは、1996年にベルギーで開催された「グランプリインターナショナル・マンダリンナポレオンコンクール(世界大会)」で日本人で初優勝を果たした"世界No.1"パティシエ。同社では2024年10月に安食シェフ監修第1弾として、