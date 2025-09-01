【モデルプレス＝2025/09/01】元HKT48で女優の兒玉遥が8月31日、自身のInstagramを更新。8月最後の日のコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】兒玉遥、裸足で大胆美脚輝く◆兒玉遥、紫のミニワンピで美脚披露兒玉は「8月ラスト！」として、おとめ座と蝶の絵文字を添えて鏡越しのセルフィーを公開。紫のミニワンピース姿でスラリと伸びた素脚が際立つ全身コーディネートを載せている。この投稿に、ファンからは「