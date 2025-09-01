【モデルプレス＝2025/09/01】嵐の二宮和也が、8月31日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）に出演。7月に行われた始球式を振り返った。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆二宮和也、始球式に感激二宮は7月31日に東京ドームで行われたロッテ対楽天戦にて始球式を行った。そのときのことについて二宮は「感動しますよね」としみじみ語り「『ガンホースペシャルナイター』っ