2026年公開の劇場版『名探偵コナン』第29弾となる最新作が始動し、超特報がWEB解禁された。さらに、昨年8月に亡くなった田中敦子さんが演じた萩原千速役を、新たに沢城みゆきが担当することが発表され、沢城からコメントも到着した。【動画】劇場版『名探偵コナン2026』超特報原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまるこ