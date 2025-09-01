レインズインターナショナルが展開する「牛角」は9月1日〜12日の平日限定で、「牛タン塩」半額キャンペーンを全国の牛角店舗(沖縄県および牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く)で実施する。さらに、9月10日限定で「上タン塩」を1円で提供する。牛タン半額○平日限定「牛タン塩」が何皿でも半額「牛タン塩」が何皿でも半額9月10日の「牛タンの日」に合わせ、より多くの人に牛タンの美味しさを楽しんでもらう