セブン＆アイ・ホールディングスのPB「セブン・ザ・プライス」は、前2月期の売上が倍増と伸びたが、今期（3〜8月）も約50％増と好調だ。開発コンセプトは「確かな品質」と「安心価格」の両立。イトーヨーカドーなど食品スーパー中心に販売しており、物価高で消費者の生活防衛意識が高まる中、当初計画（約20％増）を上回るペースとなっている。8月下旬から順次、削り節やツナ缶など新商品19品を発売し、冷凍ブロッコリーなどを対象