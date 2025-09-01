グリーンエナジー＆カンパニーが大幅反発している。８月２９日の取引終了後、子会社グリーンエナジー・プラスが京都府福知山市における系統用蓄電池システムの工事を受注したと発表しており、好材料視されている。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS