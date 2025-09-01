ポッカサッポロフード＆ビバレッジは「じっくりコトコト」カップ入りスープの展開を強化する。8月25日、「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」シリーズの新商品「燻製香じゃがいもポタージュ」、オリジナルパイ具材を使用した新商品「じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープ」の2品を発売した。「食べごたえ」ニーズへの対応を強化し、「自分で作るには手間のかかる本格的な1品料理」ニーズにも応える。同社はカップ入り