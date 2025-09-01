「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１１時現在で、海帆が「買い予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場で海帆は小動き。同社は先月、四半期決算とあわせ従来未定としていた２６年３月期通期の連結業績予想を発表。営業利益は１６億１７００万円（前期４億６２００万円の赤字）と９期ぶりに黒字に転換し、加えて過去最高益を更新する見通しを示した。足もと株価は冴えな