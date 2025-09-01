岡山大学の准教授（50代）が自転車を酒気帯び運転したとして、停職14日の処分を受けました。 岡山大学によりますと、この准教授は2月13日、懇親会で飲酒したのち、自転車を運転して帰宅中に、警察の飲酒検問を受け、酒気帯び運転により検挙されました。その後、岡山簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたということです。 岡山大学は、「本学の信用を著しく失墜させるものであり、誠に遺憾です。再発防止と信頼の回復に努