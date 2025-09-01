・ＩＩＪが３日ぶり急反発、ゆうちょ銀のデジタル通貨導入報道が株価刺激 ・Ｓワイヤーが続急伸、インフルエンサーマーケティング支援のｉＨａｃｋを子会社化へ ・ＢＴＭがＳ高カイ気配、さくらネットとセールスパートナー契約を締結 ・アストロＨＤが続伸、ＪＳＴから人工衛星への燃料補給技術の研究開発を正式受注 ・六甲バタは高い、ミツヤグループ完全子会社化で連結決算に移行