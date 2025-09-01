出火した京都市上京区の現場付近＝1日午前9時48分1日午前8時半ごろ、京都市上京区で「建物から煙が出ている」と通行人から119番があった。現場は住宅や店舗が密集する地域で、市消防局や上京署によると、木造住宅から出火し、周囲の建物に延焼。火元建物の住人とみられる60〜70代くらいの男女が救急搬送された。搬送時に意識はあったという。市消防局や署によると、他にも2人が煙を吸うなどし、軽症とみられるという。現場は