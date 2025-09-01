ハウス食品は玉ねぎを主役にしたカレー「ぎゅっと濃厚玉ねぎカレー」2品、人気店が監修した本格的な世界のカレーが楽しめる「地球のカレー」シリーズ5品、東京・西荻窪「フレンチカレースプーン」監修の「選ばれし人気店 フレンチカレー ビーフ」を8月11日から新発売した。レトルトカレーの展開を強化する。野菜が特徴のレトルトカレーが伸長する中で、好きな野菜上位でありながら、カレーの具材としては目立ちにくい玉ねぎに着目