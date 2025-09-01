9月がスタートした1日も、西日本や東日本で、体温を超える、危険な暑さになる所が多くなりそうです。引き続き、熱中症に厳重な警戒が必要です。先月31日、7年ぶりに40度を記録した名古屋ですが、1日も、朝から気温がぐんぐん上がり、すでに35度を超えて、18日連続の猛暑日となっています。また、東京都心でも35度に達し、3日連続の猛暑日になりました。勢力の強い、夏の高気圧が、東北から九州を広く覆っていて、1日も、体温を超え