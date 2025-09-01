タレントの中山秀征が３０日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）にＶＴＲで出演し、飯島直子に心をつかまれた瞬間を明かした。中山と番組ゲストの飯島は１９９１年〜２０００年にかけて放送されたバラエティ番組「ＤＡＩＳＵＫＩ！」で共演し、３０年来の親友。中山は「２４、５歳の頃に出会って、この人はすごいなと思った瞬間があるんですよ」と話し出した。「ＤＡＩＳＵＫＩ！」の初めての企画で