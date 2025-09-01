【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aqua Timezが、デビュー20周年記念ライブ『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』を8月30日・31日に開催。さらに9月1日に新曲「空いっぱいに奏でる祈り」を配信リリースした。 ■20周年記念ライブで新曲リリースを発表 8月24日にCDデビュー20周年を迎えたAqua Timez。2日間にわたって東京・ガーデンシアターにて開催され