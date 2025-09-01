横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、開業27周年を記念したアニバーサリーメニューを展開。食欲の秋に贈る美食の祭典として、三大和牛の食べ比べや旬の海鮮、本ずわい蟹など、贅沢メニューが集結します☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「開業27周年アニバーサリーメニュー」 “日本三大名牛”食べ比べ 期間：2025年8月28日（木）〜予約・問い合わせ：レストラン総合予約045-411-1188(10:00〜19:00）